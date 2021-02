OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Inzidenzwert:

"Von Beginn an heißt es: In dieser Krise lernen immer alle dazu. Eine dieser Lehren könnte sein, dass die Fixierung auf die "35" zu starr ist und vielleicht voreilig war. In Deutschland wie in vielen anderen Ländern zeigt sich, dass auch höhere Werte handhabbar sind. Ein höherer Inzidenzwert muss deshalb Kinder nicht daran hindern, die Schule zu besuchen. Wenn man bedenkt, dass selbst Verkäufer im fortlaufend geöffneten Lebensmittelhandel unterdurchschnittlich oft infiziert sind, weiß man auch nicht genau, was gegen den Verkauf von Sägen oder Sakkos spricht. Außerhalb von Geschäften und Restaurants lösen sich die Menschen nicht in Luft auf. Mit vernünftigen Konzepten ist das Ansteckungsrisiko dort womöglich geringer als im privaten Bereich, wenn die Auflagen sich abnutzen."/al/DP/he