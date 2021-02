München (ots) - In den meisten Gebäuden ist der Feuermelder das smarteste Tool, wenn es um Brandschutz geht. Doch wenn ein Feuer ausbricht, piept er lediglich - was zwar Leben rettet, aber keinen Sachschaden verhindert. Doch was wäre, wenn der Feuermelder einen Brand sofort erkennen und mit einem Wasserstrahl punktgenau löschen könnte?Dieses System haben die beiden Erfinder Jack Bolz-Mendel und Stanislav Malorodov entwickelt. Mit ihrer eigenen Software, künstlicher Intelligenz und Hardware aus dem 3D-Drucker sind Prototypen bereits einsatzfähig, wie dieses Video zeigt:https://drive.google.com/file/d/10DSWtLDDhUq1zZTpeuDTjmmrU2UoG8bV/view?usp=sharing"Unser System erkennt und löscht Brände praktisch im Entstehungsmoment. Dadurch können verheerende Katastrophen frühzeitig verhindert werden", so die beiden Erfinder. In wenigen Monaten sollen die Entwicklung abgeschlossen sein, mit Hilfe von Investoren, die bereits an Bord sind, soll dann eine schnelle Markteinführung realisiert werden.Vorteile des neuen Systems:- Keine Wasserschäden wie bei einer Sprinkleranlage- Kann in Altbauten einfach nachgerüstet werden- Schnelles Löschen- Auch für Privathaushalte geeignet- Günstiger als LöschanlagenPressekontakt:Guardian Technologies GmbHFischergasse 688131 LindauPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@rubenschaefer.de01520 4907120Original-Content von: Guardian Technologies GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153428/4845514