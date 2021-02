Der Euro hat sich am Dienstag im Frühhandel mit leichten Kursgewinnen gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 8.30 Uhr kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2175 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2133 Dollar festgesetzt. In New York notierte der Euro am Montag gegen 21 Uhr bei 1,2167 Dollar.Heute ist nach Meinung der Helaba-Experten ...

