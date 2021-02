Die Wiener Börse ist am Montag mit leichten Aufschlägen aus dem Handel gegangen, der ATX konnte um 0,1% fester schliessen und am Ende die Marke von 3.000 Punkten zurückerobern, die er während des Handels unterschritten hatte. Der besser als erwartet ausgefallene Ifo-Index sorgte hier für gute Stimmung, genauso wie der gestiegene Index der Frühindikatoren in den USA. Belastung kam nach wie vor von den Sorgen bezüglich steigender Zinsen und einer zunehmenden Inflation, die im Moment stärker wiegt als der Optimismus rund um die Corona-Impfkampagnen. Unter den Einzelwerten stand so wie am Freitag Marinomed im Blickpunkt des Geschehens, nachdem das Biotechnologieunternehmen am Ende der Vorwoche dank einer Erfolgsmeldung zum Wirkstoff Carragelose nahezu ...

