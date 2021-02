Nach dem Kursfeuerwerk kommt der Crash. Das ist ganz normal und ein völlig natürlicher Vorgang im Rahmen der Preisfindung. Niemand weiß genau, was eine Aktie wirklich wert ist. Oft sind die Fundamente weitaus stärker, als es die breite Investorenschaft vermutet. Doch genauso oft kann die Realität den hohen Erwartungen letztendlich nicht gerecht werden. Wer ohnehin langfristig am Ball bleiben möchte, kann das Hin und Her einfach ignorieren. Doch in der Euphorie blind zum Allzeithoch kaufen muss man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...