München (ots) -- Baustellenstress in Monaco begeistert Zuschauer am Montagabend- 7,4 % MA (14-49 Jahre) um 20:15 Uhr bzw. 8,0 % MA (14-49 Jahre) um 21:15 Uhr- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,1 %München (ots) - "Die Geissens" bleiben stark in der Primetime: Am gestrigen Montagabend erzielte die neue Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" 7,4 % MA bei den 14-49-Jährigen und 10,5 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre). Bis zu 1,52 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten den Umbau der neuen Wohnung in Monaco.Die um 21:15 Uhr folgende Episode schlug bei den 14-49-Jährigen mit 8,0 % MA zu Buche. Bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) erreichten die Geissens 12,1 % MA. Den Streit von Davina und Shania um das größere Zimmer verfolgten bis zu 1,49 Millionen Zuschauer gesamt.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,1 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 22.02.2021, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.