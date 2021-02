Gold erhält Gebote und steigt den dritten Tag in Folge - Die Schwäche des US-Dollars spielt den Bullen in die Karten - Powell dürfte seinen vorsichtigen Optimismus wiederholen, aber Hinweise auf Reflationsprobleme können besorgniserregend sein - Gold erneuert am Dienstag sein Tageshoch auf 1.814,93 $, was einem Anstieg von 0,22% entspricht. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...