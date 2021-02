DJ Sofortige Lieferung von FFP2-Masken auch weiterhin gewährleistet - Online-Shop schutzmasken-sofort.de liefert von einem bis 100.000 Stück und noch am selben Tag

Tönisvorst (pts011/23.02.2021/09:05) - Nach fast einem Jahr Corona-Pandemie sollte man eigentlich von einer ausreichenden Menge an Mundschutzmasken ausgehen. Falsch! Denn da gerade wieder der Bedarf an FFP2-Masken steigt, die beim Einkaufen, beim Friseur oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln künftig getragen werden müssen, kommt es zu Engpässen! Eine Nachfrage in Apotheken bestätigt diesen Umstand: "Die Nachfrage ist enorm und wir geben Masken nur noch in Haushaltsmengen ab", so ein Apotheker aus Düsseldorf. Im Online-Shop https://www.schutzmasken-sofort.de ist man jedoch auch auf Großbestellungen eingestellt.

"Wir können aktuell jederzeit FFP2- beziehungsweise KN95-Atemschutzmasken liefern - egal, ob zehn, 100 oder 10.000 Stück. Auch wenn gerade das chinesische Neujahrsfest und die damit verbundenen langen Feiertage in China sicher zu einer Verknappung in den nächsten Wochen führen werden. Vorsorge ist daher sinnvoll", so Sascha Syrzisko, Geschäftsführer von schutzmasken-sofort.de.

Lieferengpass von Masken durch das aktuelle chinesische Neujahrsfest ist so gut wie sicher

"Da in China am 12. Februar das Neujahrsfest stattfand, zu dem es in ganz China zweiwöchige Betriebsferien gibt, wird es sicher zu einem Masken-Engpass kommen. Wir haben vorgesorgt, uns bei deutschen Produzenten rechtzeitig eingedeckt und können auch in den kommenden Wochen liefern", so Sascha Syrzisko von schutzmasken-sofort.de.

Vor allem aber kommt es immer wieder zu Problemen und Lieferschwierigkeiten bei geprüften FFP2-Masken, wenn es um größere Stückzahlen für Unternehmen, Ämter oder Organisationen geht. Auch hier beruhigt Syrzisko: "Durch unseren sofortige Expressversand am selben Tag, können wir Einkäufern von Unternehmen eine sehr rasche Belieferung mit KN95-Masken garantieren, damit im Unternehmen immer eine ausreichende Anzahl an Atemschutzmasken für die Mitarbeiter zur Verfügung steht."

Expresslieferung in ganz Deutschland innerhalb von ein bis zwei Tagen für KN95-Schutzmasken

Nicht nur die Expresslieferung ist vor allem für Unternehmen wichtig, sondern auch der rechtzeitige und kontinuierliche Nachschub an Schutzmasken für die Belegschaft. Daher gibt es bei schutzmasken-sofort.de einen besonderen Nachlieferungs-Service. Dabei wird eine automatische On-Time-Lieferung vereinbart, damit ständig eine ausreichende Anzahl an Mitarbeiter-Atemschutzmasken im Betrieb gesichert ist. Einige namhafte Unternehmen nutzen diesen automatischen wöchentlichen oder monatlichen Masken-Liefer-Service.

Infos und Bestellungen im Online-Shop: https://www.schutzmasken-sofort.de/

Aussender: schutzmasken-sofort.de Ansprechpartner: Sascha Syrzisko Tel.: +49 2156 9142963 E-Mail: info@schutzmasken-sofort.de Website: www.schutzmasken-sofort.de

