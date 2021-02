Sich in Sekundenschnelle einen Überblick über ein Software-Projekt zu verschaffen, ohne es gleich klonen zu müssen? Das geht - mit Github1s. So funktioniert das Tool und dafür eignet es sich. Github1s ist ein Tool, das es ermöglicht, ein GitHub-Repository in Sekundenschnelle im Browser in einer an Visual Studio Code angelehnten Ansicht zu öffnen und zu inspizieren. Wofür das gut sein soll, wo man sich den Code eines Projektes doch auch einfach via GitHub direkt anschauen kann? Schnelligkeit Wer ein Projekt auf GitHub direkt unter die Lupe nehmen will, braucht Zeit und Geduld und muss...

Den vollständigen Artikel lesen ...