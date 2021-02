Hannover (www.anleihencheck.de) - Auch ein deutlich stärker als erwartet ausgefallener ifo-Geschäftsklimaindex konnte die Kurse am deutschen Anleihenmarkt am Berichtstag nicht bremsen, so die Analysten der Nord LB.Angesichts der eingetrübten Aktienmarktstimmung hätten die Anleger bei Renten zugegriffen. Zudem habe EZB-Chefin Lagarde angekündigt, die Finanzierungsbedingungen in der Corona-Pandemie günstig zu halten. ...

