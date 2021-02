Die Seat-Marke Cupra hat im Rahmen einer Strategie-Präsentation nun die Serienversion des erstmals 2019 als el-Born vorgestellten Elektro-Modells auf Basis der Volkswagen-Konzernplattform MEB gezeigt. Das Auto soll im zweiten Halbjahr 2021 in Zwickau in Produktion gehen. Die Modellbezeichnung wurde leicht geändert: Das Serienmodell wird Cupra Born heißen, das vorangestellte "el-" wurde also gestrichen. ...

