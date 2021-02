Die Vereinbarung bedeutet erstes industriell-militärisches Kooperationsprojekt zwischen den VAE und Saudi-Arabien

NIMR, der führende Hersteller von kampftauglichen Militärfahrzeugen, hat heute eine Kooperationsvereinbarung mit Saudi Arabian Military Industries (SAMI) unterzeichnet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des saudi-arabischen Staatsfonds PIF (Public Investment Fund). Damit sind die Rahmenbedingungen für eine zukünftige Zusammenarbeit zur Erörterung der Möglichkeiten für das Fahrzeug JAIS 4x4 in Saudi-Arabien gegeben. Die Vereinbarung wurde an der Wirtschaftsmesse IDEX 2021 (International Defence Exhibition and Conference) unterzeichnet.

His Excellency Staff Major General Pilot Faris Khalaf Al Mazrouei, Chairman of the NIMR Board and Eng. Walid Abukhaled, CEO of SAMI, signed the agreement in the presence of His Excellency Eng. Ahmed A. Alohali, Governor of the General Authorities for Military Industries (GAMI), His Excellency Turki bin Abdullah Al-Dakhil, Ambassador of the Custodian of the Two Holy Mosques to the UAE, His Excellency Faisal Al Bannai, CEO and Managing Director of EDGE, and other leading representatives from NIMR and SAMI. (Photo: AETOSWire)