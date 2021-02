Halbleiter-Chips sind die Zukunft. Und was passiert, wenn keine Chips vorhanden sind, erleben Autobauer gerade weltweit. Mit der Beteilgung am KI-Chip-Start-up Recogni investiert der Automobil-Zulieferer Continental in die Zukunft, denn Recogni arbeitet an einer neuen Chiparchitektur für die auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Objekterkennung in Echtzeit. Eingesetzt werden sollen die Prozessoren unter anderem in den Continental-Hochleistungscomputern im Auto. Dort verarbeiten sie Sensordaten für das automatisierte und autonome Fahren. Continental bringt neben dem finanziellen Engagement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...