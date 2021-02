München (ots) -Mit 19,5 Prozent hat das Vorabendquiz "Wer weiß denn sowas?" am gestrigen Montag, 22. Februar 2021, den besten Marktanteil der aktuellen Staffel verbucht. 4,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die spannenden Raterunden mit Moderator Kai Pflaume und den Kabarettisten Dieter Nuhr und Jürgen von der Lippe. Mit 14,4% Marktanteil erzielte die gestrige Ausgabe des beliebten Quiz' im Ersten auch bei den 20- bis 59-Jährigen einen Staffelbestwert!Heute, am Dienstag, 23. Februar, kommt die Schauspielerin Lea van Acken, bekannt aus dem Film "Das Tagebuch der Anne Frank" und der Serie "Sløborn", die in einer Welt spielt, in der ein tödliches Virus um sich greift, ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio. Sie trifft auf Andreas Hoppe, der über zwei Jahrzehnte "Tatort"-Kommissar in Ludwigshafen und gerade im "Der Zürich Krimi" zu sehen war. Wer von beiden wird wohl das bessere Gespür für die richtigen Antworten auf die verrückten Fragen von Moderator Kai Pflaume haben?"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (https://www.daserste.de/unterhaltung/quiz-show/wer-weiss-denn-sowas/index.html)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste Tel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbH Tel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4845722