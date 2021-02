DGAP-News: SunMirror AG / Schlagwort(e): Sonstiges

23.02.2021

SunMirror AG forciert Exploration von Zinnlagerstätten in Moolyella-Projekt



- Ausbau der Entwicklung bestehender Zinnerz-Assets und von Greenfield-Explorationsvorhaben

- Einbindung der Geonomik Pty Ltd, um detailliert Aufschluss über die potenziellen Zinnvorkommen des Moolyella-Projekts zu gewinnen

- Starker Rückenwind durch hohe Zinnpreise ZUG, Schweiz; 23. Februar 2021 -- Die SunMirror AG ("SunMirror"; XETRA Wien: ROR1; ISIN CH0396131929), die sich als Bergbau- und Explorationsunternehmen auf Bodenschätze wie Gold, Lithium und andere Metalle und Mineralien spezialisiert hat, verstärkt ihre Anstrengungen bei der Entdeckung möglicher Zinnvorkommen zur Deckung neuer Bedarfe. SunMirror hat Geonomik in Perth/Australien mit der Prüfung und Umsetzung des Moolyella-Projekts mit potenziellen Vorkommen an Zinn, Lithium und Seltenen Erden beauftragt. Bei einer Überprüfung des Projekts in den Jahren 2011/12 wurden auf einem Gebiet von zwei Quadratkilometern Erkundungsgesteinssplitterproben in einem Volumen bestätigt, die in einer beträchtlichen Anzahl von analysierten Proben das Vorhandensein von hochanomalem Lithium, Zinn und Seltenen Erden andeuteten. Nach weiterer Auswertung der historischen Daten entschied die Unternehmensleitung von SunMirror, dass der Exploration der äußerst vielversprechenden Moolyella Zinn- und Lithiumprojekte in der Region Pilbara in Westaustralien aufgrund der Geschichte, der Lage, der Infrastruktur und Erfolgsgeschichte dieser Standorte unter dem Aspekt der schnellen Kommerzialisierung von Ressourcen klare Priorität eingeräumt werden muss. Dr. Heinz Rudolf Kubli, Mitglied des Verwaltungsrats der SunMirror AG, erklärt: "Das Zinnpreisniveau nähert sich einem neuen Mehrjahreshöchststand. Ursache ist unter anderem die beispiellose Nachfrage nach Zinn in der Halbleiterindustrie. Wir wollen die sich daraus ergebenden Chancen nutzen." Das Unternehmen hat dabei ein äußerst aussichtsreiches Explorationsgelände in einer der attraktivsten Bergbauregionen der Welt im Visier. Das Moolyella-Projekt befindet sich 23 Kilometer nordöstlich von Marble Bar und umfasst eine Explorationslizenz für ein Gebiet von 93 Quadratkilometern. Lizenznehmerin ist die Lithium 1 Pty Ltd, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der SunMirror AG. Die Lizenz bezieht sich auf eines der ergiebigsten historischen Gewinnungsgebiete für Zinn, Tantal und Lithium in Westaustralien. In der ältesten großangelegten Zinnbergbauprovinz Australiens wurde der Abbau zwischen 1898 und 1986 in erster Linie mit einfachen, handwerklichen Mitteln betrieben; das bedeutet, dass das Gebiet noch nie vollumfänglich erkundet wurde und auch keine tiefen Bohrungen erfolgt sind. Die Zinn-Tailings von SunMirror liegen über den Landbesitz verstreut.

Über die SunMirror AG

SunMirror ist eine Holdinggesellschaft für natürliche Ressourcen mit einem strategischen Fokus auf Gold und anderen kritischen Rohstoffen - jenen Metallen und Mineralien, die die Nachfrage nach nachhaltiger Technologie der nächsten Generation antreiben. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Ticker: ROR1) sowie an der Börse Düsseldorf notiert. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com.

Über die Opus Gruppe

Opus Capital Switzerland AG und Opus Capital Asset Management AG ("Opus Gruppe") haben sich darauf spezialisiert, Unternehmen der nächsten Generation an den Markt zu bringen, indem sie umfassende Branchenkenntnisse mit einem der führenden unabhängigen Finanzdienstleistungsunternehmen der Schweiz kombinieren. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.opus-capital.ch. Pressekontakt

edicto GmbH

Doron Kaufmann/Axel Mühlhaus

Tel.: Tel.: +49 69 905505-53

sunmirror@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42 - 44

60322 Frankfurt a.M.

