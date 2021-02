EURUSD ist am Dienstag nach einem Fehlausbruch am Hoch bei 1,2177 in die Verlustzone gerutscht. Das lokale Tief bei 1,2150 konnte einen stärkeren Rückgang verhindern, sodass sich ein enger Konsolidierungsbereich abzeichnet. Um den Aufwärtstrend, der am Mittwoch eingeleitet wurde, fortsetzen zu können, müsste das kurzfristige Double-Top durchbrochen werden. Der überwundene Bereich bei 1,2140 dient jetzt zusammen mit dem EMA50 und EMA100 als einer der wichtigsten Unterstützungen. EURUSD testet den ...

