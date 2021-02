Märkte um 12: DAX unter Druck - Delivery-Hero-Aktie strauchelt

Für den DAX geht es am Dienstagmittag deutlich nach unten, womit der Index aktuell wieder im Bereich der 13.700er-Marke notiert. Der übergeordnete Aufwärtstrend ist hier aber nach wie vor intakt. Die Chancen stehen deshalb gut, dass der DAX in Kürze wieder die wichtige 14.000er-Marke in Angriff nimmt.

Die Lage an der Frankfurter Börse

DAX -1,8% 13.695 MDAX -3,1% 31.042 TecDAX -4,5% 3.302 SDAX -3,9% 14.729 Euro Stoxx 50 -1,3% 3.651

Delivery-Hero-Aktie im Sinkflug

Am Dienstagmittag gibt es im DAX sieben Gewinner und 23 Verlierer. Der größte Verlierer war zwischenzeitlich wie am Vortag die Delivery-Hero-Aktie (WKN: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43), die um vorübergehend über fünf Prozent nachgab und damit ein Zweimonatstief markierte.

Pfeiffer Vacuum: Gute Nachrichten für Aktionäre

Im Vorjahr mussten Aktionäre von Pfeiffer Vacuum (WKN: 691660 / ISIN: DE0006916604) den Gürtel bei der Dividende wegen COVID-19 enger schnallen. Dafür werden sie nun entlohnt. Die Ausschüttung für 2020 soll überraschend deutlich ansteigen. Trotz dieser guten Nachricht korrigiert die Aktie von Pfeiffer Vacuum am Dienstagmittag um zeitweise über drei Prozent.

Bildquelle: Pressebild Pfeiffer Vacuum

SFC Energy: Glänzende Aussichten

Bei den deutschen Nebenwerten stand unter anderem die Aktie von SFC Energy (WKN: 756857 / ISIN: DE0007568578) im Blickpunkt, die am Dienstagmittag um zeitweise rund sieben Prozent einbricht. Allerdings dürften dafür vor allem Gewinnmitnahmen verantwortlich sein, denn die Papiere verzeichneten in den vergangenen Monaten eine steile Kurs-Rallye und kletterten jüngst auf ein Dreizehnjahreshoch.

Den vollständigen Artikel lesen ...