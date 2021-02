Berlin - Amazon Prime Video hat die meisten Nutzer aller Abo-Streamingdienste in Deutschland. Laut einer Analyse der Londoner Marktforschungsfirma Ampere Analysis, über die das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe) berichtet, führte der Dienst Ende 2020 mit 14,6 Millionen aktiven Abonnenten vor Netflix, was in Deutschland 10,9 Millionen Abonnenten hat.



Disney+ lag laut Ampere mit 2,7 Millionen Abonnenten auf dem dritten Platz. Die deutschen Wettbewerber RTL Now und Joyn+ haben laut Ampere jeweils 1,1 Millionen zahlende Abonnenten. Deutschland ist demnach neben Österreich der einzige Markt in Europa, in dem Netflix nicht Marktführer ist. Weder Amazon noch Netflix oder Disney veröffentlichen Abonnentenzahlen für den deutschen Markt.



Ampere kombiniert für seine Schätzung aus öffentlichen Zahlen und eigene Daten, etwa aus Nutzerbefragungen.

