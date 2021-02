Die App mit allen Ausgaben des Satiremagazins Titanic ist wieder in Googles Play-Store erhältlich. Im Streit um potenziell anstößige und blasphemische Karikaturen rudert Google zurück. Im Januar hatte Google die Heft-App der Satirezeitschrift Titanic aus dem Play-Store geschmissen - als Grund wurden drei Cover genannt, die Google für ihre "Profanity", also Anstößigkeit oder Blasphemie kritisiert. Google nimmt Titanic-App wieder in den Play-Store auf - und sagt sorry Wie die Titanic jetzt bekannt gegeben hat, ist die Heft-App wieder im Google-Play-Store verfügbar. Sämtliche ...

