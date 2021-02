Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zum Wochenstart blieb es am Primärmarkt ruhig, so die Analysten der Helaba.Die Nationale-Nederlanden Bank habe sich mit gedeckten Papieren im Umfang von 500 Mio. EUR in Stellung gebracht und die die Munifin habe eine zwanzigjährige Benchmark mandatiert. Zudem werde das EU-SURE-Programm mit Spannung erwartet. Hier könnte es bereits heute Emissionen geben. Der Renditeanstieg habe gestern in allen Segmenten pausiert und die ASW-Spreads der Covered Bonds und im SSA-Segment hätten auf ihren niedrigen Niveaus verharrt. ...

