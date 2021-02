30 Messehallen und Gebäude sowie das gesamte Freigelände in Hannover werden damit als 5G-Areal ausgebaut, auch wenn die Hannover Messe dieses Jahr nicht vor Ort stattfinden kann. Dabei wird Siemens Digital Industries in einer der Messehallen eine private Netzwerk-Technik für ein 5G-Campusnetz mit Fokus auf Einsatz in der Industrie aufbauen. Dieses 5G-Netz kann während laufender Messen von Ausstellern sowie außerhalb von Messezeiten von Unternehmen ...

