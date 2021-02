Die schnell wachsende europäische Unified-Communications-Gruppe Enreach hat bekannt gegeben, dass mehrere IP-Telefone von Grandstream für die Nutzung auf ihrer Plattform für Unified Communications as a Service (UCaaS), ISTRA von Enreach, zertifiziert wurden. Über Enreach for Service Providers haben Partner und deren Kunden sofortigen Zugang zu Schnurlos- und Bildschirmtelefonen von Grandstream sowie zu für den Masseneinsatz konzipierten Carrier-Grade-Geräten.

Bertrand Pourcelot, Managing Director von Enreach for Service Providers, sagte: "Der Name Grandstream ist inzwischen ein Synonym für IP-Telefone, die hervorragende Qualität und Benutzerfreundlichkeit mit Optionen für viele verschiedene Budgets und Anforderungen kombinieren. Grandstream passt gut in unser Portfolio, das mit seinen Produkten die UCaaS-Plattform ISTRA von Enreach, die bereits von rund einer Million Nutzern über mehr als 100 Serviceprovider in über 20 Ländern eingesetzt wird, unterstützt."

Zu den Highlights des ISTRA-zertifizierten Sortiments gehören die fortschrittlichen IP-Bildschirmtelefone der GXV3300-Serie für Android von Grandstream, die multimediale AV-Kommunikation mit Tablet-ähnlicher Funktionalität und Webzugriff für den Desktop bieten.

Die schnurlosen WLAN-IP-Telefone WP810 und WP820 mit robustem Design und umfassender Funktionalität bieten mehr Mobilität am Arbeitsplatz. Neben Büro und Heim sind diese Telefone ideal für Einzelhandel, Logistik, Medizin, Sicherheit und andere vertikale Märkte geeignet, in denen Portabilität von Vorteil ist.

Werden große Mengen an Mobilteilen benötigt, bieten die Carrier-Grade-IP-Telefone der GRP2600-Serie hohe Leistungsfähigkeit, einfache Bedienung und leichte Bereitstellung. Neben der Unterstützung der Basiskommunikation enthalten diese Geräte überdies Funktionen der nächsten Generation für High-End-Anwender.

Über ISTRA von Enreach

Die cloudbasierte UCaaS-Plattform ISTRA wird bereits von über 100 Serviceprovidern in mehr als 20 Ländern mit rund einer Million Nutzern eingesetzt. Sie bildet überdies die Grundlage der zukunftsweisenden Plattformstrategie von Enreach für die gesamte Gruppe, die als Bestandteil ihrer Ambition die europäische Marktführerschaft im Bereich UCaaS verfolgt.

Enreach for Service Providers

Enreach for Service Providers (früher bekannt als Centile Telecom Applications) mit Sitz im französischen Sophia-Antipolis ist europäischer Marktführer in der Plattformentwicklung für Cloud PBX und Unified Communications für Betreiber und Integratoren. Neben der Unterstützung der eigenen Serviceprovider-Kunden von Enreach for Service Providers bildet die UCaaS-Plattform ISTRA von Enreach die Grundlage der zukunftsweisenden Strategie von Enreach für die gesamte Gruppe, die als Bestandteil ihrer Ambition die europäische Marktführerschaft im Bereich UCaaS verfolgt. https://enreach.com/en/for-service-providers

Über Enreach

Enreach ist die Muttergesellschaft verschiedener Marken wie Voiceworks, Swyx, Eazit, i4IP, ipnordic, M Mobility, HeroBase, Network Telecom, Botsquad und masvoz. Enreach bietet Kollaborationstechnologie und Telekommunikationsdienste über ihre Reseller oder Direktmarken an, die für KMU und die Menschen, die mit ihnen arbeiten, transformativ sind. Alle Marken tragen zu intelligenten, integrierten IT- und Kommunikationslösungen bei, die eine optimale Kommunikation und einen optimalen Arbeitsfluss zwischen den Organisationen gewährleisten. Die Mission von Enreach besteht darin, Unternehmen Zugang zu den besten Kommunikations- und Kollaborationswerkzeugen mit einer einfachen, benutzerzentrierten Schnittstelle zu verschaffen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse und Systeme zugeschnitten ist. Die Produkte der Gruppe stellen jedem Unternehmen, unabhängig von Branche oder Größe, leistungsstarke Funktionen zur Verfügung, sodass sich die Mitarbeiter auf die wesentlichen Dinge konzentrieren können. Enreach ist in den Kernmärkten Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Großbritannien, Spanien und Frankreich mit Aktivitäten in 25 Ländern und mehr als 950 Mitarbeitern aktiv. https://enreach.com/

Über Grandstream

Grandstream Networks, Inc. verbindet die Welt seit 2002 mit Produkten und Lösungen rund um SIP Unified Communications, die Unternehmen eine höhere Produktivität als je zuvor ermöglichen. Unsere preisgekrönten Lösungen bedienen das Marktsegment der kleinen und mittelständischen sowie großen Unternehmen und werden aufgrund ihrer Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation weltweit anerkannt. Die Lösungen von Grandstream senken die Kommunikationskosten, erhöhen die Sicherheit und steigern die Produktivität. Die auf dem offenen SIP-Standard basierenden Geräte bieten branchenweit eine hohe Interoperabilität sowie ein Maximum an Funktionalität und Flexibilität. Weitere Informationen finden Sie unter www.grandstream.com oder unter Facebook, LinkedIn und Twitter.

