New York, New York--(Newsfile Corp. - Dienstag, 23. Februar 2021) - Enerkon Solar International (OTC Pink ENKS) gibt heute den Erhalt eines offiziellen Annahme- und Dankesschreibens des stellvertretenden Ministerpräsidenten der Ukraine für die gemeinsame Zusammenarbeit und die neuen Projekte zwischen der ukrainischen Regierung, ihren Unternehmen und ENKS in der Führung des Konsortiums bekannt. Der Vorsitzende von ENKS, Benjamin Ballout, äußerte sich heute wie folgt: "Wir sind erfreut, ein offizielles Annahme- und Anerkennungsschreiben zu erhalten, das unsere gemeinsame Zusammenarbeit mit der ukrainischen Regierung im Zusammenhang mit den vor kurzem in den Nachrichten berichteten Großprojekten würdigt".



https://orders.newsfilecorp.com/files/7322/75183_8cd51fc1a4bc8b7e_002full.jpg "In unserer vorherigen Pressemitteilung zu diesem Thema hatten wir nur erste Gespräche geführt. Derzeit haben wir jedoch den Zuschlag für die ChNPP solarbetriebene Kraft-Wärme-Kopplungsanlage mittels Dampfturbine erhalten, die nach Fertigstellung bis zu 3 Gigawatt produzieren wird. Außerdem erhielten wir den Zuschlag für die Wasserstoff-Elektrophorese-Anlage zur Produktion von grünem Wasserstoff in industriellen Mengen, der auf dem EU-Markt vertrieben werden soll und für den bereits Abnahmegarantien vorliegen. Darüber hinaus haben wir im Bereich Telekommunikation den Zuschlag für das nationale 5G-Netzwerk erhalten, wobei unser Partner das staatliche Unternehmen UkrDorSvyaz - Ukrainian Road Telecommunication Systems ist, für das ENKS in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Regierung und unseren Finanzpartnern große EPC-Partner zur Fertigstellung des Netzwerks einladen wird." "In der vergangenen Woche haben wir die American Ukraine Green Energy and Telecom Holdings LLC als SPV und Kontrollinstanz für unsere ENKS-Projekte in der UKRAINE gegründet. Als Partner dieser neuen Gesellschaft (registriert in Wyoming) fungieren der Direktor der JSC Ukrainian Capital Bank Herr Ryazantsev Anatoly CEO Kiev, Ukraine und Herr Michael Vishmudt, unser Balkan-Experte und Joint Venture-Partner bei der Umsetzung des Projekts." "Über wichtige Entwicklungen in dieser neuen Partnerschaft werden wir im Verlauf der Umsetzung näher berichten. Zudem sind die Aussichten für unsere Diversifizierungsstrategie, die nun auch die Bereiche Telekommunikation und grüner Wasserstoff umfasst, sowie für unsere Beteiligungen an neuen Technologien und Solar-EPC-Verträgen äußerst vielversprechend." "Schließlich bleibt unser Plan für die Revision und das Uplisting unverändert bestehen und wir sehen einem großartigen Jahr 2021 für die ENKS-Unternehmensfamilie entgegen." "Des Weiteren gab Herr Ballout bekannt, dass ENKS als Sponsor für die GULF MENA International Hydrogen Association vorgeschlagen wurde, die mit der zwischenstaatlichen Organisation AREC (Arab Renewable Energy Commission unter der Leitung von Herrn Generalsekretär Mohammed Thanni und dem Vorsitzenden Energie- und Umweltminister Marokkos Azziz Baher - gegründet von Prinz Asem Bin Nayef - Jordanien) zusammenarbeitet. Die neue Website des Verbandes ist www.GMIHA.Org. Diese neue Beziehung wird unsere Arbeit in der grünen Wasserstoff-Industrie und die globalen Bemühungen zur Förderung des Übergangs unterstützen." "Im Laufe der nächsten Woche werden wir einige Unterlagen, die unsere neuen Aktivitäten belegen, auf unserer neuen Website veröffentlichen. Ebenso danken wir Ihren Aktionären für ihre Geduld, während wir die Unternehmensinformationen aktualisiert und reorganisiert haben, die wir voraussichtlich noch in dieser Woche auf den neuesten Stand bringen werden." Bei den vorstehenden Aussagen handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, und als solche können sie die Ergebnisse widerspiegeln, die in der Zukunft aufgrund von bestimmten Gegebenheiten oder anderen Faktoren negativ ausfallen oder überhaupt nicht eintreten könnten. Auch sollten sich Investoren, Aktionäre oder andere Beteiligte nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, um einen etwaigen Wert von ENKS zu ermitteln oder Investitionsentscheidungen zu treffen. Außerdem sollten Sie berücksichtigen, dass dies keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine Bestätigung von ENKS für Investitionszwecke ist, da jegliche Investition ein Verlustrisiko birgt, das unter Umständen zu einem Totalverlust der Investition an den Märkten für Micro-Cap-Aktien oder an anderen Märkten führen kann. Daher sollten Sie sich bei Geschäftsentscheidungen jeglicher Art nicht auf solche Aussagen oder Pläne verlassen. Genehmigungen und Erlaubnisse, die durch bundesstaatliche Vorschriften erforderlich sind, können oder auch nicht erteilt werden. Sollte die Genehmigung nicht erteilt werden, kann dies den Verlust des gesamten Wertes und aller Investitionen in Produkte zur Folge haben, für deren Vermarktung und Verkauf solche behördlichen Genehmigungen erforderlich sind. Diese Aussagen dienen nur zu Aufklärungszwecken in Übereinstimmung mit den entsprechenden Vorschriften und Bestimmungen. Enerkon Solar International Inc.

www.enerkoninternational.com

info@enerkoninternational.com

Tel. +1 5614317762 Neue Adresse des Hauptsitzes in New York bei:

Enerkon Solar International Inc.

477 Madison Avenue

New York, NY 10022 USA To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/75183 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/75183

