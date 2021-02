Der DAX ist am heutigen Dienstag weiter unter Druck geraten und bis in den Bereich des 50er-EMA bei 13.720 Punkten gefallen. Der 50er-EMA bildet eine wichtige Unterstützung, an welcher die Abwärtskorrektur zunächst auslaufen könnte. Unter dem 50er-EMA würde sich die Lage für den DAX mittelfristig eintrüben. Kurzfristig ist mit weiteren Abgaben zu rechnen, solange der DAX unter dem 10er-EMA bei 13.950 Punkten notiert. ...

