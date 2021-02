Der von TUI-Chef Fritz Joussen prognostizierte Reiseboom für diesen Sommer wird offenbar Realität: Nach Bekanntgabe des Öffnungsplans vom Corona-Lockdown in Großbritannien haben viele Briten Urlaub gebucht. Auch der weltweit größte Reiseveranstalter TUI zählte über Nacht einen Buchungsanstieg von 500 Prozent für die Zeit ab Juli, wie BBC.com berichtet. Gefragt sind demnach Ziele in Spanien wie Malaga, Alicante und Palma, Faro in Portugal sowie Ziele in Griechenland wie etwa die Insel Kreta. Premierminister ...

