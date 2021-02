Vancouver (British Columbia), 23. Februar 2021. Marble Financial Inc. (CSE: MRBL, OTC: MRBLF, FWB: 2V0) ("Marble" oder das "Unternehmen"), das KI-gesteuerte Finanztechnologie nutzt, um Kanadier dabei zu unterstützen, besser zu verstehen, wie Kredite ihre finanzielle Zukunft beeinflussen können, freut sich, ein Empfehlungsabkommen mit LendforAll Canada bekannt zu geben, wodurch den Verbrauchern seine KI-gesteuerte Finanz-Wellness-SAAS-Plattform MyMarble angeboten wird.

Marble, ein führender Innovator im Bereich der Finanztechnologie, erweitert sein Empfehlungsprogramm mit LendforAll Canada, einem Unternehmen, das seit 2018 über 25.000 Kreditnehmer durch seine eigene Kreditplattform, die sicher ist und einen nahtlosen, einfachen und benutzerfreundlichen Kreditantragsprozess bietet, dabei unterstützt hat, ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Der Zugang zu einer solch engagierten Besucherbasis von Verbrauchern, die kein Bankkonto haben, stellt für Marble einen weiteren neuen Wachstumskanal dar, um die Kanadier mit seiner ganzheitlichen Fintech-Lösung für persönliche Finanzen, die präzise, von Experten bereitgestellte Empfehlungen, Einblicke und Finanzwissen bietet, weiter zu stärken.

Laut der 2020 Personal Finance Sentiment Survey (1) von Marble wenden sich 65 Prozent der Kanadier an Online- und alternative Kreditgeber, da sie ein flexibleres und leichter zugänglicheres Produkt bzw. Dienstleistung suchen, um ihre aktuelle finanzielle Situation zu bewältigen. Dieser wachsende Trend unter den Verbrauchern hat dazu geführt, dass die Kanadier einen höheren Bedarf an der Nutzung einer Technologie wie MyMarble haben, um ihre Möglichkeiten für eine Genehmigung zu erhöhen.

Dieses neue Engagement im Bereich von Empfehlungen wird das "KI-gesteuerte Produktabgleichsystem" von LendforAll nutzen, das den Kunden die MyMarble-Finanz-Wellness-Produkte empfiehlt. Durch dieses Engagement erhalten Tausende von monatlichen Besuchern von LendforAll Zugang zur Plattform MyMarble, die KI-gesteuerte Empfehlungen, Kreditüberwachung, Coaching und Budgetierungstechnologie bietet, um ihren Kreditscore kontinuierlich zu steigern.

"Wir freuen uns, MyMarble zusammen mit LendforAll einzuführen, um noch mehr Kanadier zu erreichen, die kein Bankkonto haben und Hilfe benötigen, um ihre finanzielle Lage zu verbessern", sagte Rich Elliott, Director of Marketing von Elliott. "Der zielgerichtete Ansatz von LendforAll mit seiner KI-gesteuerten Technologie, um die perfekte Finanzlösung zu segmentieren und anzubieten, steht im Einklang mit der Kernstrategie von Marble, Verbrauchern ohne Bankkonto den Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen zu ermöglichen."

"Unsere Verpflichtung bei LendforAll besteht darin, Optionen für jeden Verbraucher anzubieten - unabhängig von seiner Kreditgeschichte", sagte Nick Pellegrino, Founder von LendforAll. "Wir denken, dass die Plattform MyMarble das ideale Instrument für Kanadier ist, die nach Weiterbildungsmöglichkeiten suchen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen."

Marble freut sich außerdem bekannt zu geben, dass sich sämtliche Inhaber der Wandelschuldverschreibungen dafür entschieden haben, den gesamten ausstehenden kapitalisierten Betrag von 460.000 Dollar in Stammaktien zu einem Preis von 0,30 Dollar pro Aktie umzuwandeln, was zur Emission von 1.533.333 Stammaktien führte.

Über LendforAll. Unsere Mission besteht darin, kanadischen Verbrauchern und Unternehmen dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, und zwar über eine sichere Kreditplattform und einen nahtlosen, einfachen und benutzerfreundlichen Kreditantragsprozess. Unsere KI-gesteuerte Plattform übernimmt im Wesentlichen die gesamte Arbeit für Sie. Darüber hinaus minimiert unsere Kreditplattform die Möglichkeit, dass ein Kreditantrag abgelehnt wird, und beseitigt sie in den meisten Fällen, wodurch die Wahrscheinlichkeit für eine Genehmigung hoch ist.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://lendforall.ca/.

Über Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF, FWB: 2V0) Marbles firmeneigene Plattform MyMarble nutzt die Leistungsfähigkeit von maschinellem Lernen, Data Science und künstlicher Intelligenz, indem sie ihre bewährten datengesteuerten Strategien durch die Technologielösungen Fast-Track, Score-Up und Maestro einsetzt, um sich zu engagieren und einen klaren Weg zu finanziellem Wohlergehen und einem aussagekräftigen Kreditscore zu navigieren. Marble ist stolz darauf, seit 2016 Tausende von benachteiligten Menschen zu einer positiven finanziellen Zukunft befähigt zu haben, und wir werden uns durch die Lizenzierung unserer proprietären Produkte auf der MyMarble-Plattform weiterhin als Marktführer im Bereich finanzielles Wohlbefinden (Financial Wellness) etablieren.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://mymarble.ca.

