126 Wasserstoff-Großprojekte in Europa 94 % mehr jener Großprojekte als in Asien und Nordamerika zusammen 90 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland, Großbritannien mit 10 H2-Tankstellen auf 2. Platz bei Europa-Vergleich Preis von grünem Wasserstoff könnte bis 2030 um weitere 60 % sinken Deutschland möchte "Wasserstoff-Land" werden 31 % der Energieunternehmen der Auffassung, dass finanzielle Anreize bei Wasserstoff-Projekten zu niedrig sind In Europa gibt es dieser Tage 126 Wasserstoff-Großprojekte ...

