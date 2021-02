DJ MÄRKTE EUROPA/Stimmung zeitweise stark eingetrübt

FRANKFURT--(Dow Jones)--Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten trübt sich am Dienstag im Verlauf zeitweise stark ein. Der DAX verliert am Mittag 1,1 Prozent auf 13.803 Punkte. Am Vormittag waren die Verluste allerdings schon nahezu doppelt so hoch gewesen.

Im Handel wird als Belastungsfaktor wie bereits an den vergangenen Tagen auf die Entwicklung der Renditen verwiesen. Die Rendite der 10-jährigen US-Treasuries zieht am Dienstagvormittag wieder leicht an, allerdings tut sie das praktisch auf dem Jahreshoch. Mit 1,38 Prozent liegt sie nur noch minimal unter dem Hoch von 1,39 Prozent. Im Handel wird bereits das Niveau von 1,50 Prozent ins Spiel gebracht.

Steigende Renditen sind negativ für Aktien, weil sie relativ betrachtet an Attraktivität verlieren gegenüber den zudem weniger riskanten Anleihen. Daneben verteuern steigende Zinsen die Kredite der Unternehmen und können im größeren Rahmen die Stabilität der überschuldeten Staatshaushalte gefährden. Das könnte wiederum die Notenbanken auf den Plan rufen. EZB-Präsident Christine Lagarde hatte am Vortag erklärt, dass man die Entwicklung der Renditen am langen Ende genau verfolge.

Banken und Ölwerte entziehen sich der Schwäche

Der allgemeinen Schwäche entziehen können sich unter den Subindizes die Branchenindizes der Banken, der Versicherer und der Öl- und Gaswerte. Ihre Stoxx-Indizes ziehen sogar leicht an. Die Banken profitieren von höheren Zinsen am langen Ende, besonders wenn die Zinsen am kurzen Ende niedrig bleiben. Ähnliches gilt für die Versicherer. Und der Ölpreis kennt seit Wochen nur eine Richtung: Und die zeigt nach oben.

Im Einzelnen steigen BBVA um 2,8 Prozent, Santander um 1,6 Prozent und Deutsche Bank um 0,9 Prozent. Allerdings geben HSBC nach schwachen Geschäftszahlen um 2,5 Prozent nach. Bei den Öl-Aktien ziehen Total um 2,1 Prozent an und BP um 2,2 Prozent.

Technologie-Titel am Ende

Am Ende der Skala rangieren die Technologietitel mit einem Minus ihres Stoxx-Branchenindex von 2,6 Prozent sowie Pharma-, Industrie- und Versorgeraktien, deren Indizes alle knapp 1,5 Prozent verlieren.

Das Minus bei den Technologie-Aktien wird mit der sehr negativen Vorlage aus den USA begründet. Der technologielastige Nasdaq-Index sackte um 2,5 Prozent ab, nachdem der jüngste Anstieg der Renditen vor dem Hintergrund steigender Inflationserwartungen die hohen Bewertungen vieler Technologieaktien in den Blickpunkt gerückt hat.

Erneut stark unter Druck stehen Aktien von Unternehmen, die in der Corona-Pandemie besonders profitiert hatten. Delivery Hero verlieren 3,6, Just Eat Takeaway 3,4, Hellofresh 6,1, Zalando 5,1 oder Zooplus 4,7 Prozent.

Lufthansa & Co im Steilflug

Kräftige Kursgewinne verzeichnen dagegen erneut Aktien von Fluglinien, nachdem die Branchenwerte bereits am Montag in den USA stark gelaufen waren. Lufthansa steigen um 2,1, Air France um 4,8 und IAG um 2,4 Prozent. Auch für Reiseanbieter wie Tui (plus 2,4 Prozent) oder On the Beach (plus 10,7 Prozent) geht es erneut stark nach oben. Auslöser der Rally war laut Marktteilnehmern am Vorabend eine sektorweite "Buy"-Empfehlung durch die Deutsche Bank.

Analyst Michael Linenberg habe auf die Abschwächung der Coronakrise verwiesen, alle Parameter wie Impfungen, Ansteckungsraten etc wiesen in die richtige Richtung. Der Sektorindex der europäischen Reise und Freizeitaktien, der am Vortag bereits um über 4 Prozent sehr stark gestiegen war, legt um weitere 1,5 Prozent zu.

Geschäftszahlen bewegen eher wenig - Ausnahme Rational

Im Fokus steht bei den Einzelaktien weiter die Berichtssaison. Covestro (plus 0,7 Prozent) hat nach einer Aufholjagd im Schlussquartal die in der Corona-Krise verlorenen Gewinne teilweise wettgemacht. Der Werkstoffhersteller verdiente operativ 1,472 Milliarden Euro - 8,2 Prozent weniger als 2019. Damit wurden die Analystenerwartungen und die eigene Prognose erfüllt. Für 2021 peilt das Unternehmen Ergebniszahlen über dem Vor-Pandemie-Niveau an.

Fresenius und FMC liegen wenig verändert im Markt. Der Gesundheitskonzern Fresenius und seine Dialyse-Tochter wollen ihren Aktionären ungeachtet der eingetrübten Aussichten für das laufende Jahr eine höhere Dividende für das vergangene Jahr zahlen.

Heidelbergcement (minus 0,2 Prozent) hat 2020 bei deutlich rückläufigem Umsatz operativ mehr verdient als im Jahr vor der Corona-Krise. Laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag ist die Bauwirtschaft bisher zwar gut durch die Krise gekommen, doch trübt sich die Stimmung nun auch auf dem Bau ein. Ein Drittel der Unternehmen rechnet demnach in den kommenden zwölf Monaten mit Geschäftsrückgängen, nur 9 Prozent erwarten Zuwächse.

Für Rational geht es um fast 13 Prozent abwärts. Der Großküchenausrüster erwartet im laufenden Jahr bei Absatz und Umsatz nur ein leichtes Wachstum.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.674,86 -0,68 -24,99 3,44 Stoxx-50 3.168,75 -0,79 -25,22 1,94 DAX 13.802,73 -1,06 -147,31 0,61 MDAX 31.408,08 -1,92 -616,00 1,99 TecDAX 3.346,67 -3,24 -112,20 4,17 SDAX 14.976,97 -2,25 -345,02 1,44 FTSE 6.597,20 -0,23 -15,04 2,35 CAC 5.765,10 -0,04 -2,34 3,85 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,30 0,04 -0,54 US-Zehnjahresrendite 1,36 0,00 -1,32 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:39 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,2156 -0,04% 1,2174 1,2147 -0,5% EUR/JPY 127,86 +0,08% 127,98 127,64 +1,4% EUR/CHF 1,0937 +0,37% 1,0903 1,0887 +1,2% EUR/GBP 0,8628 -0,17% 0,8645 0,8642 -3,4% USD/JPY 105,18 +0,11% 105,13 105,08 +1,8% GBP/USD 1,4088 +0,13% 1,4081 1,4055 +3,1% USD/CNH (Offshore) 6,4664 +0,03% 6,4613 6,4705 -0,6% Bitcoin BTC/USD 46.850,25 -13,51% 49.979,00 53.682,72 +61,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,10 61,70 +0,6% 0,40 +27,5% Brent/ICE 65,71 65,24 +0,7% 0,47 +27,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.812,63 1.809,74 +0,2% +2,90 -4,5% Silber (Spot) 28,01 28,18 -0,6% -0,16 +6,1% Platin (Spot) 1.265,20 1.275,98 -0,8% -10,78 +18,2% Kupfer-Future 4,14 4,14 +0,0% +0,00 +17,7% ===

