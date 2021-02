Der chinesische Yuan hat seit Sommer 2020 deutlich gegen den US-Dollar aufgewertet und sich inzwischen weit von der zuvor stark beachteten Marke von 7 Yuan je US-Dollar entfernt. Dies legt einen längerfristigen Blick auf dieses Währungspaar nahe, denn es ist eines der sensibelsten weltweit. Nicht zuletzt, weil die neue US-Administration anscheinend den harten Verhandlungskurs gegen China (nicht nur) in den Handelsgesprächen fortsetzen will und der Wechselkurs des Yuan zum US-Dollar darin enthalten ist.Ein Blick auf die Entwicklung der letzten 10 Jahre zeigt, dass das Ausmaß der Dollarschwäche jener der Aufwertungsphase des Jahres 2017 entspricht. Allerdings glich diese eine vorherige Abwertung aus.Inzwischen ist der Yuan an seiner mittelfristigen Abwertungslinie angekommen und muss über einen Trendbruch bei aktuell 6,37 Yuan je Dollar entscheiden. Die statischen Unterstützungen liegen noch etwas tiefer bei 6,27 Yuan je Dollar, die zentrale Basis der letzten 10 Jahre ist dagegen das Niveau von 6,04 Yuan je Dollar vom Januar 2014.

