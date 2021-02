Ales Kupsky, derzeit CEO a. i. von Avectris, übernimmt die Position als stellvertretender CEO.Oftringen / Baden - Christophe Macherel (53) wird neuer CEO des Zusammenschlusses der IT-Dienstleister GIA Informatik und Avectris. Seine Funktion tritt er am 1. Juni 2021 an. Ales Kupsky, derzeit CEO a. i. von Avectris, übernimmt die Position als stellvertretender CEO. Die neue Geschäftsleitung wird per Ende März bestimmt. Peter Merz hat sich bereits im Frühsommer 2020 dazu entschlossen...

