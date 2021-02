Mainz (ots) -Dienstag, 2. März 2021, 23.00 UhrErstausstrahlungMainz (ots) - Die Medienbranche steckt in einer Krise. In vielen Ländern stehen klassische Medienunternehmen unter großem wirtschaftlichen Druck, ebenso freie Journalistinnen und Journalisten. Die Coronapandemie hat diesen Trend noch verstärkt. Doch in der Krise stecken auch Chancen: "Medienmacher von morgen - Eine Deutschlandreise ins Digitale" am Dienstag, 2. März, 23.00 Uhr in Erstausstrahlung, porträtiert junge Medienmacherinnen und Medienmacher, die neue Ideen entwickeln, vorangehen und Mut machen.Dass sich die Medien durch die Art und Weise ihrer Nutzung radikal verändern, brachte Felix Friedrich und Dario Nassal auf die Idee zu "The Buzzard". Mit ihrem Team durchforsten die beiden Startup-Gründer aus Berlin täglich Tausende Nachrichtenquellen und ordnen diese journalistisch ein. Ihre News App bietet vor allem jüngeren Nutzerinnen und Nutzern Orientierung. Dass sich heute Informationen über verschiedene Kanäle verbreiten lassen, gehört auch für den erfolgreichen YouTuber und Journalisten Mirko Drotschmann zu seiner täglichen Arbeit: Drotschmann alias "MrWissen2Go" betreibt eine Produktionsfirma, die erfolgreiche YouTube-Formate entwickelt. Inzwischen hat er knapp zwei Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Ihn fasziniert daran die Möglichkeit, mit seinem Publikum in Kontakt zu treten und dort mit neuen Formatideen zu experimentieren.In kurzen Porträts zeigt der Film "Medienmacher von morgen - Eine Deutschlandreise ins Digitale" von Stephan Weichert, wie ähnlich die Herausforderungen und wie unterschiedlich die Lösungsansätze sind. Neben "The Buzzard" und "MrWissen2Go" beobachtet der Film auch die "Krautreporter", eine genossenschaftlich organisierte Redaktion, die im Auftrag ihrer Leserinnen und Leser recherchiert. Außerdem zeigt er die beiden Wissenschaftsjournalisten Astrid Csuraji und Jakob Vicari aus Lüneburg, die mit ihrem Innovationslabor "tactile.news" Ansätze eines Dialogjournalismus mit Zeitungsredaktionen testen. Hinter den neuartigen Projekten stecken Ideen mit großem Potential, aber auch solche, die immer wieder mit der Frage ihrer Finanzierung konfrontiert sind. Doch der Film zeigt nicht nur Chancen, sondern auch die Probleme der künftigen Medienwelt.Autor Stephan Weichert ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit neuen Formen des Journalismus."Medienmacher von morgen - Eine Deutschlandreise ins Digitale" als Video-Stream: https://kurz.zdf.de/STSj/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4846257