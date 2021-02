In einem Interview mit der "Passauer Neuen Presse" sagt der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach: "Wir sind noch nicht mitten in der dritten Infektionswelle, aber diese hat angefangen und lässt sich auch nicht mehr aufhalten. Ich glaube, dass wir die Inzidenzzahl von 35, wenn wir jetzt schon so fr...

Den vollständigen Artikel lesen ...