Der Dax steht in den Startlöchern für eine Monsterbewegung im fortlaufenden Jahr 2021 DAX - Der DAX legt zum Wochenstart etwas zu und dreht in Richtung der Bärenfestung im Bereich der 14123 Punkte ab. Wird diese überschritten, schaltet die final den Weg in Richtung 14500 Punkte frei. Auch wenn wir seit Anlaufen es hinterlegten Zielbereiches von einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 16000 Punkte ausgehen, liegt uns unter 14123 Punkten ...

