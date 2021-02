Hamburg (ots) - "Wohnen kommt von Wohlfühlen", bringt Erfolgsdesigner und Living-Experte Guido Maria Kretschmer sein Verständnis von einem schönen Zuhause auf den Punkt. Seine Leidenschaft fürs Wohnen, Einrichten und Dekorieren ist Inhalt des neuen Wohn- und Lifestyle-Magazins GUIDOS DEKO QUEEN von Gruner + Jahr und der gleichnamigen Sendung bei VOX. Das Verlagshaus und der TV-Sender haben das neue Konzept in Zusammenarbeit entwickelt; sie gehören beide zum Bertelsmann Konzern. Das Heft und die TV-Show feiern im März Premiere. Das Magazin kommt am 18. März in den Zeitschriftenhandel. Im Fernsehen kürt Guido Maria Kretschmer ab 20. März immer samstags um 17 Uhr Deutschlands Deko Queens.GUIDOS DEKO QUEEN ist ein neuartiges Wohn- und Lifestyle-Magazin, das sich unter der Leitung von Christina Gath als Chefredakteurin neben den klassischen Living-Themen auch mit Beauty, Lifestyle, Gastlichkeit und nachhaltigem Leben befasst. Das Heft versteht sich als Rat- und Impulsgeber für alle Deko-Begeisterte, die Lust auf einfach umsetzbare Einrichtungs- und Umstyling-Ideen haben. Mit dem Guido-typischen Augenzwinkern und seinem positiven Blick auf die Welt zeigt es auf unterhaltsame Weise, dass schon kleine Veränderungen Großes bewirken können und sich wirklich aus jeder Wohnsituation etwas Schönes machen lässt. Neben Homestories, Interviews und Vorher-Nachher-Geschichten wirft das Magazin auch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der TV-Sendung, in der zwei Kandidatinnen zu einem vorgegebenen Motto um die Wette werkeln, schrauben, streichen und dekorieren.Als Editor-At-Large bringt Guido Maria Kretschmer seine persönlichen "Wohn-Weisheiten" in das Magazin ein und berät die Leser*innen auf seine unnachahmliche humorvolle und warmherzige Art. "Gut wohnen ist die logische Konsequenz von gut angezogen sein. Einrichtung ist ein wichtiger Teil meines eigenen Lebens", so der Designer über seine große Living-Leidenschaft. "Mit kleinen Veränderungen lässt sich schon viel bewirken. Unser Zuhause ist ein Wohlfühlort, der sich, wie unser Leben auch, ständig verändert - mal im Großen, mal im Kleinen", weiß Guido Maria Kretschmer.Christina Gath, Chefredakteurin GUIDOS DEKO QUEEN: "Wir wenden uns mit dem neuen Magazin an alle, die die große Freude am Umdekorieren, Umgestalten und Umstyling verbindet - die Deko Queens. Sie definieren sich nicht über ihr Alter, sondern über ihre Kreativität, ihre Gestaltungsliebe und ihre Leidenschaft fürs Shopping. Und wir teilen mit ihnen und Guido die Gewissheit, dass ein schönes Zuhause glücklich macht - gerade in diesen anspruchsvollen Zeiten."Matthias Frei, Publisher "Living": "GUIDOS DEKO QUEEN ist ein einzigartiges Konzept, da das TV-Format und das Magazin gleichzeitig entstanden sind. GUIDOS DEKO QUEEN ist ein Bespiel für die gelungene Zusammenarbeit der Unternehmen VOX und Gruner + Jahr, die beide Teil der Bertelsmann Content Alliance sind. Mit dem Magazin erschließen wir eine sehr shopping-affine Zielgruppe und bauen unser Portfolio und damit unsere Marktführerschaft im Living-Segment weiter aus."GUIDOS DEKO QUEEN ist neben der erfolgreichen Frauenzeitschrift GUIDO das zweite Magazin von und mit Guido Maria Kretschmer aus dem Verlag Gruner + Jahr. Der Designer ist damit die erste prominente Persönlichkeit mit zwei Zeitschriften im Handel und Vorreiter im Segment der Persönlichkeitsmagazine.Der Copypreis von GUIDOS DEKO QUEEN beträgt regulär 3,50 Euro, die Erstausgabe am 18. März ist zum Einführungspreis von 2,00 Euro erhältlich. Die Druckauflage liegt bei 140.000 Exemplaren. Am 22. April erscheint die zweite Ausgabe, der Titel ist mit zehn Ausgaben pro Jahr geplant.Ein Interview mit Guido Maria Kretschmer, das Cover und Ansichtsseiten der Erstausgabe sowie Pressefotos gibt es zum Download: HIER (https://guj.sharepoint.com/:f:/s/Pressematerial/Ejy2Hf9eJ_5BnbiVXyA0bq0BLX3DJhELLa39HkiyI6P0IQ?e=M6LihO)Pressekontakt:Andrea KramerPR / Kommunikation GUIDOS DEKO QUEENTelefon: 040 / 37 03 - 3847E-Mail: kramer.andrea@guj.deWeb: www.guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GUIDOS DEKO QUEEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153452/4846395