St. Paul, Minnesota (ots/PRNewswire) - 3M und Pegatron haben sich zusammengetan, um ein neues Virtual-Reality-Referenzdesign-Headset mit einer Linse in gefalteter Optik zu entwickeln. Diese neue gebogene Linse enthält den von 3M entwickelten reflektierenden Polarisator für hohe Auflösung, hohe Transmission und ein weites Sichtfeld, wodurch ein schlankeres, leichteres Design möglich wird.Der 3M-Linsenaufbau enthält eine gebogene Glaslinse mit der neuen 3M "High Acuity Reflective Polarizer (HARP)"-Linse. "Wir freuen uns, diese fortschrittliche Technologie auf den Markt für Virtual-Reality-Produkte zu bringen", erklärte Susan Kent, Ph.D., technische Leiterin für Virtual Reality bei 3M. "Die gefaltete Optik ist eine sehr effiziente Methode, um hochauflösende, kontrastreiche Inhalte in einem schönen, schlanken Design zu liefern.""Die neue Linsentechnologie ermöglicht mehr Freiheit bei der Gestaltung des Headsets", so Paula Chen, Projektleiterin bei Pegatron VX6. "Unser neues Referenzdesign, das VX6, ist stromlinienförmig und schlank und sitzt nah am Auge."Das VX6-Referenzdesign wird von der Qualcomm® Snapdragon XR2-Plattform betrieben. Dank der Wi-Fi 6-Leistung kann das VX6 eine wirklich drahtlose "Virtual Reality"-Erfahrung mit schneller Download-Geschwindigkeit bieten. Vier Kameras verarbeiten die Mixed-Reality-Erfahrung und das Head-Tracking. Das Design des Headsets ist sehr schmal, dennoch kann es auch für Brillenträger angepasst werden. Das Sichtfeld beträgt 95 Grad und fühlt sich aufgrund der gebogenen Linsen vollständig immersiv an.Die Serienreife für das VX6-Headset mit 3M-Objektiven ist für Ende 2021 geplant, flache 3M-Linsen werden voraussichtlich früher erhältlich sein. Interessierte Unternehmen aus der VR-Lieferkette sollten sich möglichst bald an 3M wenden, um Bestellungen aufzugeben.Besuchen Sie go.3M.com/arvr, um mehr zu erfahren und zu sehen, wie Pegatron und 3M das Headset auf Video in seine Einzelteile zerlegen.Informationen zu 3MBei 3M (NYSE: MMM) wenden wir Wissenschaft auf kollaborative Weise an, um das Leben täglich ein Stück besser zu machen. Unsere Mitarbeiter treten mit Kunden auf der ganzen Welt in Kontakt. Erfahren Sie mehr über die kreativen Lösungen, mit denen 3M für globale Herausforderungen angehen will, unter www.3M.com oder auf Twitter @3M oder @3MNews.Informationen zu PegatronPegatron ist ein in Taiwan ansässiges Elektronikunternehmen, das verschiedene Kommunikations-, Computer- und Unterhaltungselektronikprodukte für weltweit führende Marken entwickelt. Das Unternehmen verfügt über Forschungs- und Entwicklungskompetenz sowie Know-how beim Design und sorgt damit für eine optimale Akzeptanz beim Verbraucher.