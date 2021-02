Die Anleger der Plug-Power-Aktie müssen nun schon seit zwei Wochen zittern, da das Papier immer wieder mit Rücksetzern zu kämpfen hat. Nachdem es dann am vergangenen Freitag wieder bergauf ging, machte sich der Optimismus breit. Dieser hält jedoch nicht lange an. Am heutigen Dienstag geht der Titel wieder auf Talfahrt. Plug-Power-Aktie: Jetzt muss der entscheidende Schlag kommen Zu Beginn des neuen Jahres erlebte die Aktie des Wasserstoff-Brennstoffzellensystem-Herstellers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...