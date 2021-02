Der GBP/USD peilt die Marke von 1,41 an, aber der pandemische Gegenwind in Großbritannien könnte das Cable wieder unter die Marke von 1,40 drücken, wenn die Bullen einige Gewinne mitnehmen, so die Ökonomen der DBS Bank. Wichtige Zitate "Auf diesem Niveau erscheint das GBP überkauft. Abgesehen von einem Relative-Stärke-Index-Wert um 74 befindet sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...