Die Formel 1 steht aktuell an einem Scheideweg. Die frühere "Königsklasse des Rennsports" verlor in den vergangen Jahren nicht nur deutlich an Zuschauerzuspruch, sondern sieht sich auch immer wieder Kritik von verschiedenen Umweltverbänden ausgesetzt. Die Rennserie, die vor einigen Jahren von Liberty Media übernommen wird, tut in den letzten Jahren alles, um wieder an Stellenwert zu gewinnen. Doch die Corona Pandemie bremst auch die schnellste Rennserie der Welt aus.Dass die Formel 1 aktuell schwierige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...