Keine Frage: Wenn es um Elektroautos geht, führt am US-Autobauer Tesla kein Weg vorbei. Dennoch hat sich auf dem EV-Markt mittlerweile viel getan - andere Fahrzeug- und Batteriehersteller sind dem Konzern von Elon Musk längst auf den Fersen. Diese EV-Aktien sind 2021 einen Blick wert.? Elektromobilität gerät stärker in den Fokus? Tesla-Aktie bereits sehr teuer? Verschiedene EV-Aktien könnten vielversprechende Alternativen darstellenAuf dem EV-Markt hat sich in den letzten Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...