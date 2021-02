Royal Helium ist ein aussichtsreiches Explorationsunternehmen für Helium. Das Edelgas ist teuer und wird in vielen Bereichen gebraucht, wie etwa der Medizintechnik oder der Chipindustrie. Royal Helium agiert in einem klassischen Fördergebiet in der kanadischen Provinz Saskatchewan, die sich durch hohe Helium-Konzentrationen sowie gute Rahmenbedingungen für Rohstoff-Unternehmen auszeichnet. Anders als im Bergbau, ist der Schritt vom Explorer zum Produzenten bei Helium-Unternehmen kleiner. Über die Pläne des Unternehmens haben wir mit Royal-Helium-CEO Andrew Davidson gesprochen.

