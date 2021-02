Die Dachgesellschaft des Karrierenetzwerks XING hat 2020 den Gesamtumsatz trotz Pandemie um 2 Prozent auf 276 Millionen Euro gesteigert.Hamburg - Die NEW WORK SE (vormals XING SE) legt heute die vorläufigen, nicht testierten Geschäftszahlen für das Jahr 2020 vor. Das Geschäft hat sich trotz einer durch die Pandemie eingetrübten gesamtwirtschaftlichen Lage stabil entwickelt. So sind die um den Effekt der Übernahme der Honeypot GmbH bereinigten Pro-Forma-Umsatzerlöse der NEW WORK SE um 2 Prozent auf 276,0 Mio. € angestiegen (Vorjahr...

