DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Heinz Hermann Thiele ist am Dienstag im Alter von 79 Jahren in München überraschend verstorben. Der Mehrheitsgesellschafter der Knorr-Bremse AG und des Bahntechnikunternehmens Vossloh war auch stellvertretender Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats von Knorr Bremse. Thiele machte aus Knorr-Bremse einen Milliarden-Konzern und stieg mitten in der Corona-Krise zum größten Aktionär der Lufthansa auf. Der Manager war bis 2007 Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, von 2007 bis 2016 Vorsitzender des Aufsichtsrats und ab Juli 2020 dessen stellvertretender Vorsitzender.

Bei der Rettung der Lufthansa in der Corona-Krise hatte sich Thiele lange geweigert, die Bedingungen zum Teilenstieg des Staates zu akzeptieren. Thiele war in der Krise bei der Fluglinie eingestiegen und mit zwölf Prozent der Anteile zuletzt nach dem Staat zweitgrößter Aktionär.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

PUMA (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q20 ggVj Zahl 4Q19 Umsatz 1.514 +2% 12 1.478 EBIT 64 +15% 12 55 Ergebnis nach Steuern/Dritten 33 +85% 7 18 Ergebnis je Aktie 0,18 +50% 9 0,12

NEW WORK (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj20 ggVj Zahl Gj19 Umsatz 277 +3% 5 270 EBITDA 84 -2% 5 86 Ergebnis nach Steuern 36 +4% 5 34 Ergebnis je Aktie 6,18 +1% 5 6,13 Dividende je Aktie 2,66 +3% 5 2,59

TELEFONICA DEUTSCHLAND (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q20 ggVj Zahl 4Q19 Umsatz 1.985 +1% 17 1.970 OIBDA bereinigt 640 +3% 16 620 Ergebnis nach Steuern 21 -- 13 -32 Ergebnis je Aktie k.A. -- -- -0,01 Free Cashflow 763 +96% 11 390

Weitere Termine:

07:00 DE/Aareal Bank AG, ausführliches Jahresergebnis (11:30 virtuelle

Jahres-PK), Wiesbaden

07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Jahresergebnis, Luxemburg

07:30 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Jahresergebnis (08:30 Telefon-

PK; 10:00 Analystenkonferenz), München

07:30 DE/Hensoldt AG, Jahresergebnis (09:00 virtuelle BI-PK), Taufkirchen

07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Jahresergebnis, Essen

07:30 FR/Accor SA, Jahresergebnis, Evry

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Jahresergebnis, Oberkirch

08:00 DE/Wintershall Dea GmbH, Jahresergebnis (14:00 virtuelles Jahres-PG),

Kassel

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis, Windsor

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis, London

08:20 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis, Bilbao

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg

18:00 DE/Freenet AG, Jahresergebnis, Büdelsdorf

18:30 DE/Patrizia AG, Jahresergebnis, Augsburg

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP 4Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,1% gg Vq 1. Veröff.: +0,1% gg Vq 3. Quartal: +8,5% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: -3,9% gg Vj 1. Veröff.: -3,9% gg Vj 3. Quartal: -4,0% gg Vj - FR 08:45 Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 99 zuvor: 98 - US 16:00 Neubauverkäufe Januar PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 SE/Auktion 2,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2025 im Volumen von 2 Mrd SEK Auktion 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2031 im Volumen von 3 Mrd SEK 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2031 im Volumen von 4 Mrd EUR 12:00 CZ/Auktion 0,0-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2024 im Volumen von max. 6,0 Mrd CZK Auktion 0,95-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2030 im Volumen von max. 5,0 Mrd CZK Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2040 im Volumen von max. 2,0 Mrd CZK

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.809,00 -0,52 S&P-500-Indikation 3.862,50 -0,46 Nasdaq-100-Indikation 13.069,00 -0,70 Nikkei-225 29.671,70 -1,61 Schanghai-Composite 3.535,36 -2,78 +/- Ticks Bund -Future 174,52 17 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.864,81 -0,61 DAX-Future 13.881,00 -0,33 XDAX 13.888,11 -0,33 MDAX 31.643,84 -1,19 TecDAX 3.373,57 -2,47 EuroStoxx50 3.689,10 -0,29 Stoxx50 3.180,08 -0,43 Dow-Jones 31.537,35 0,05 S&P-500-Index 3.881,37 0,13 Nasdaq-Comp. 13.465,20 -0,50 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,35 -22

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte gehen voraussichtlich etwas leichter in den Mittwoch. Grund sind schwache Vorlagen aus Asien. Marktteilnehmer sehen trotzdem eine Stabilisierungschance. Denn von den Renditen kommt eher Entspannung, die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen ist auf 1,34 Prozent leicht gesunken, nachdem sie zuletzt auf das Jahreshoch von 1,39 Prozent gestiegen war. "Die verbale Intervention von Jerome Powell hat Wirkung gezeigt, der Anstieg der Zinsen scheint für das Erste gestoppt", sagt Thomas Altmann von QC Partners. "Jeder, der jetzt auf weiter steigende Zinsen setzt, stellt sich gegen die Notenbanken", sagt er. Er rät aber auch dazu, sich weiter auf große Schwankungen einzustellen.

Rückblick: Uneinheitlich - Kräftige Verluste der Technologieaktien trübten die Stimmung ein. Zeitweise noch stärkere Verluste wurden aber aufgeholt, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell die Notwendigkeit niedriger Zinsen betont hatte. Der Stoxx-Index Technologie schloss 1,8 Prozent schwächer. Der allgemeinen Schwäche entziehen konnten sich unter den Subindizes der Branchen Banken, Versicherer sowie Einzelhandel und Öl. Der Bankenindex gewann 0,9 Prozent. Die Banken profitieren von höheren Zinsen am langen Ende, besonders wenn die Zinsen am kurzen Ende niedrig bleiben. Ähnliches gilt für die Versicherer. Erneut stark unter Druck standen Aktien von Unternehmen, die in der Corona-Pandemie besonders profitiert hatten. Dagegen legten neben Einzelhändler Marks & Spencer auch Hugo Boss und Inditex deutlich zu. Gewinner Nummer eins waren aber die Aktien der Fluggesellschaften. Auslöser waren laut Marktteilnehmern eine sektorweite "Buy"-Empfehlung durch die Deutsche Bank und die Aussichten auf deutliche Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen in manchen Ländern und mehr Reisemöglichkeiten geimpfter Menschen.

DAX/MDAX/TECDAX

Uneinheitlich - Starke Umschichtungen aus den Gewinnern der Corona-Krise in die Gewinner einer Normalisierung der Lage sorgten für Bewegungen. SAP fielen um 1 Prozent und Infineon um 3,1 Prozent. Im TecDAX brachen Sartorius um 5,8 und Teamviewer um 3,6 Prozent ein. Bei den anderen so genannten Stay-at-Home-Titeln verloren Hellofresh 4,2, Zalando 1,5 und Zooplus 4,7 Prozent. Covestro (+0,0%) machte nach einer Aufholjagd im Schlussquartal die in der Corona-Krise verlorenen Gewinne teilweise wett. Fresenius (-0,7%) und FMC (-0,6%) wollen ihren Aktionären ungeachtet der eingetrübten Aussichten für das laufende Jahr eine höhere Dividende zahlen. Heidelbergcement fielen um 1,9 Prozent. Zwar hat der Baustoffkonzern im vergangenen Jahr bei deutlich rückläufigem Umsatz operativ mehr verdient als im Jahr vor der Corona-Krise. Laut Deutschem Industrie- und Handelskammertag trübt sich die Stimmung nun aber auch auf dem Bau ein. Rational (-9,6%) erwartet im laufenden Jahr bei Absatz und Umsatz nur ein leichtes Wachstum.

XETRA-NACHBÖRSE

Ohne neue Nachrichten legten Lufthansa um 1,5 und Tui um 3,2 Prozent weiter zu. Knorr-Bremse gaben um 0,4 Prozent nach. Am Abend war bekannt geworden, dass der Hauptaktionär Heinz Hermann Thiele im Alter von 79 Jahren überraschend verstorben ist. Thiele war auch stellvertretender Vorsitzender und Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats. Corestate (-5,0%) verfehlte im vergangenen Jahr die eigene Gewinnprognose. Instone zeigten sich wenig verändert. Das Immobilienunternehmen übertraf mit dem vorläufigen Ergebnis für 2020 die Erwartungen und bestätigte den Ergebnisausblick für 2021.

USA / WALL STREET

