Das britische Pfund wertet trotz der allgemeinen Verschlechterung der Marktstimmung weiter auf. Was steckt hinter dem Anstieg der Währung â" Das britische Pfund ist in diesem Jahr ein klarer Gewinner unter den Majors. GBPUSD wurde heute im asiatischen Handel über 1,42 gehandelt, gegenüber 1,3670 zu Beginn des Jahres. Das GBP gewinnt vor allem aufgrund der Hoffnung auf eine Wiedereröffnung, da die Anleiherenditen in Großbritannien fast so stark ansteigen wie in den USA. Tatsächlich hat die Nachricht, ...

