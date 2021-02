Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2153 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Dienstagabend. Der Handel zwischen Euro und Dollar verläuft ruhig.Der Franken setzt seine jüngste Schwäche hingegen weiter fort. So kostet der Euro erstmals seit Ende 2019 wieder mehr als 1,10 Franken, wie der aktuelle Kurs ...

