Berlin (ots) - Das Unternehmen trifft mit seiner Innovation im Bereich der erneuerbaren Energie den Nerv der Zeit.- Hochleistungs-Energiespeicher u.a. für den Ausbau der Pkw-Ladeinfrastruktur.- Disruptive Speichertechnologie mit Proof of Concept: Leistungsstarker, langlebiger und umweltfreundlicher Schwungmassenspeicher.- Patentschutz: Der kinetische Energiespeicher ist aktuell mit zwei europäischen Patenten gesichert. Drei weitere Patente sind im Anmeldeprozess.- Unternehmerisches Spin-off der TU Darmstadt. Beirat mit Industrie- und Business-Expertise.Das Privatinvestoren-Netzwerk von Companisto hat gemeinsam mit dem bestehenden Gesellschafter Hessen Kapital I GmbH, ein Fonds der BMH Beteiligungsmanagementgesellschaft Hessen mbH, rund 2 Mio. EUR in das Technologie-Unternehmen Adaptive Balancing Power investiert. Bei dieser Co-Finanzierung wurden 1,56 Mio. EUR des Investments von Companisto beigesteuert.Umfangreiche Investitionen der Industrie und bundesweite Fördermittel werden die Realisierung der Energiewende bis 2030 vorantreiben. "Bis 2030 sollen über 1 Mio. öffentlich zugängliche Ladepunkte in Deutschland gebaut werden. Der Hochlauf des Ausbaus dieser Schnellladepunkte in den Städten wird zusätzlich in den kommenden Jahren mit 4 Mrd. EUR durch die Bundesregierung angeschoben. Überall dort, wo der Ausbau der Stromnetze zu aufwändig ist, habe wir mit der Schwungmassenspeichertechnologie das überlegene Angebot" sagt Dr. Hendrik Schaede-Bodenschatz, einer der Gründer des Unternehmens."Wir begleiten die Adaptive Balancing Power bereits seit 2019 und sehen ein großes Potenzial für das Unternehmen auf den sich wandelnden Märkten der E-Mobilität und der Speichtechnologien. Von daher freuen wir uns über das Engagement von Companisto und die dadurch gewonnene Expertise für die Adaptive Balancing Power", sagt Helge Haase, Beteiligungsmanager bei der BMH.Adaptive Balancing Power realisiert, nach erfolgreicher IP-Absicherung und dem technischen Proof of Concept über ein mehrjähriges EU-Förderprojekt, im Jahr 2021 den Markteintritt als Anbieter für einzigartige Hochleistungs-Energiespeicher. Die Gründer Dr. Hendrik Schaede-Bodenschatz und Nicolai Meder sind Experten in den Bereichen mechatronische Produktentwicklung und Energiespeicherung und beschäftigen sich mit der Technologie des Schwungmassenspeichers bereits seit 2008."Wir haben die Entwicklung des Unternehmens über ein Jahr verfolgt und sind überzeugt, dass der Use Case 'Ladestationen' das vielfältige Potenzial der Technologie für einen erfolgreichen Markteintritt optimal nutzt. Wir werden Adaptive Balancing Power zusammen mit einem Branchenexperten aus unserem Netzwerk eng begleiten und sind bereit, gemeinsam mit der BMH zu gegebener Zeit die nächsten Wachstumsschritte umzusetzen", so Christoph Schweizer, Partner und Head of Investment bei Companisto.Über CompanistoCompanisto ist das marktführende Privatinvestoren-Netzwerk in der D-A-CH-Region und seit fünf Jahren in Folge der aktivste private Wagniskapitalgeber in Deutschland. Bislang wurden über Companisto mehr als 84 Millionen Euro in über 168 Finanzierungsrunden investiert. Seit dem Jahr 2018 hat Companisto sein Netzwerk aus aktuell 108.000 Privatinvestoren durch einen digital organisierten Business Angel Club erweitert. Rund 1.000 Business Angels investieren über Companisto mit Investments ab EUR 10.000 in das Eigenkapital der Unternehmen. Investmentprozess und Beteiligungsverwaltung wurden dabei vollständig digitalisiert.