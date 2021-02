Die Wiener Börse hat am Dienstag nach einer kleineren Berg- und Talfahrt mit festerer Tendenz geschlossen, der ATX beendete den Tag mit einem Anstieg von 1,0%. Gut gesucht zeigten sich in Wien erneut die Ölwerte, so zog Schoeller-Bleckmann um 3,1% an und OMV schloss 2,7% fester. In den Fokus rückte die amerikanische Geldpolitik, die US-Notenbank Federal Reserve will trotz steigender Konjunkturhoffnungen an den Finanzmärkten nichts an ihrer ultralockeren Geldpolitik ändern, sowohl Inflation als auch Beschäftigung seien noch weit von den Zielen der Fed entfernt, sagte Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats. Auch die Bankenwerte erfreuten sich reger Nachfrage. Bawag konnte ein Kursplus von 1,5% verbuchen, Erste Group stieg um 2,3% ...

