St.Gallen (ots) - Weitwandern, Rennrad- oder Fan-Reise: Was sind die Sporttourismus-Trends nach Corona? Beim "Sport.Tourismus.Forum" am 4. März werden neue Konzepte und Strategien vorgestellt.Bewegung boomt. Trotz oder wegen Corona. Beim Online-Kongress "Sport.Tourismus.Forum" am 4. März werden die neuesten Trends und nachhaltige Strategien aus der Sport-Reise-Branche vorgestellt. 35 Top-Speaker präsentieren die aktuellen Entwicklungen im Sporttourismus, geben Praxis-Tipps und gewähren Einblicke in ihre Destinations-Konzepte. Das Online-Forum wird live aus St.Gallen gestreamt. Teilnehmer können sich digital austauschen.Diskutiert werden zukünftige Erwartungen an die Destinationen, Großevents in schwierigen Zeiten, Contact Tracing als Marketing-Tool und Community-Building im Sporttourismus. Aktuelle Studien werden vorgestellt. Auf der virtuellen Bühne u.a.: Schweiz Tourismus, komoot, Salzburgerland Tourismus, Extremsportler Jonas Deichmann, Placeit, Tourismus Oberstdorf, Luzern Tourismus, Ochsner-Sport Travel, Crans-Montana Tourismus uvm.Das Forum richtet sich an Vertreter von Tourismus-Destinationen, Sportvereinen und Verbänden, Hotels, Spezialreiseanbieter, Online-Plattformen und Sportveranstalter aus dem deutschsprachigen Raum. Infos unter: www.sporttourismusforum.com (https://www.ots.at/redirect/sporttourismusforum)Sport.Tourismus.Forum - Die Sport-Urlaubstrends nach CoronaBeim "Sport.Tourismus.Forum" am 4. März werden die neuesten Trends und nachhaltige Strategien aus der Sport-Reise-Branche vorgestellt. 35 Top-Speaker und Experten präsentieren die aktuellen Entwicklungen im Sporttourismus, geben Praxis-Tipps und gewähren Einblicke in ihre Destinations-Konzepte.Datum: 04.03.2021, 09:00 - 17:30 UhrOrt: St. Gallen, SchweizUrl:https://www.sporttourismusforum.com/Pressekontakt:ESB Marketing Netzwerk, Patrick Achberger, achberger@esb-online.com, Tel: +41 71 223 78 82, www.sporttourismusforum.comOriginal-Content von: ESB Marketing Netzwerk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063300/100865699