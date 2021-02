Letztes Jahr im März haben wir schon einen Vorgeschmack darauf bekommen. Nämlich wie es sich anfühlt, wenn eine heftige Korrektur die Märkte heimsucht. Denn damals rauschten die Kurse aufgrund des Coronavirus in einer kurzen Panik mächtig in die Tiefe. Die Notierungen haben sich zwar schnell wieder erholt, doch die Coronapandemie ist noch lange nicht überstanden. Viele fragen sich deshalb, ob wir an den Börsen nicht schon bald erneut mit einem Crash rechnen müssen. Es muss natürlich nicht sofort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...