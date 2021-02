Hannover (www.anleihencheck.de) - Der durch verstärkte Inflationssorgen ausgelöste Renditeanstieg am deutschen Anleihenmarkt ging auch am Dienstag weiter, so die Analysten der Nord LB.Zehnjährige Bundesanleihen hätten mit -0,35% "rentiert". US-Staatsanleihen hätten kaum auf die Aussagen von Notenbankchef Powell reagiert und nahezu unverändert geschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...