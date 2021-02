Der DAX ist am Morgen im Erholungsmodus, Umschichtungen von Tesla in Lufthansa als Beispiel wird hier im heutigen LS-X-Marktgespräch angeführt. Marktgespräch über Inflation und Aktienwerte Der DAX notiert fast unverändert zu gestern 17.30 Uhr und damit weiter in einer abwartenden Haltung. Die runde Marke von 14.000 Punkten wurde gestern nicht erreicht, vielmehr macht sich Inflationsangst breit: Im heutigen Marktgespräch mit unserem Händler der LS-Exchange ...

